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    «Фиорентина» взяла Кокорина на товарищеский турнир в Англию

    Футбол Футбол Италии Фиорентина Александр Кокорин
    Российский форвард Александр Кокорин включен в состав «Фиорентины» для участия в товарищеском турнире в Англии. Об этом информирует сайт итальянской команды.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Фиалки» объявили заявку команды на турнир, которая включает в себя 27 футболистов.

    В список попали: Лоренцо Аматуччи, Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура, Йосип Брекало, Микеле Черофолини, Пьетро Комуццо, Додо, Жозеф Альфред Дункан, Николас Гонсалес, Нанитамо Иконе, Хино Инфантино, Лука Йович, Микаель Кайоде, Александр Кокорин, Кристиан Куаме, Роландо Мандрагора, Томмасо Мартинелли, Лукас Куарта, Артур Кабрал, Никола Миленкович, Луис Мунтяну, Фабьяно Паризи, Артур, Лука Раньери, Абдельхамид Сабири, Пьетро Терраччано и Томмазо Ваннукки.

    На турнире Sela Cup в Ньюкасле выступят «Ницца», «Ньюкасл», «Фиорентина» и «Вильярреал».

    Напомним, в прошлом сезоне Кокорин выступал на правах аренды за кипрский «Арис».

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