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    Малком о сезоне 2022/2023: Летал по полю, меня озарило невероятное вдохновение

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    Нападающий Малком, который этим летом перешел из «Зенит» в «Аль-Хиляль», признался, что чемпионство петербургской команды в сезоне 2022/2023 является самым счастливым моментом.

    Малком
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    Малком

    «Несомненно, самый счастливый момент — это заключительное чемпионство и завоевание второй звезды на эмблему "Зенита". Мы стремились к этому, хотели вписать свои имена в историю клуба, и, к большому счастью, нам это удалось.

    Весь последний сезон запомнится особенно, потому что он был украшен зрелищной игрой. И я счастлив, что помог "Зениту" добиться успеха большим количеством результативных действий. Меня озарило невероятное вдохновение: летал по полю, когда ждал рождения первенца, и это придавало дополнительные силы и мотивацию.

    Вообще вся карьера в "Зените" — огромный подарок для меня. Очень рад, что все так сложилось. Счастлив, что важная часть моего футбольного пути прошла именно здесь. Я благодарен болельщикам клуба за то, что они так радушно приняли меня.

    Хочу сказать спасибо России и всем, благодаря кому стало возможным получение паспорта РФ. Для меня как для профессионального спортсмена это значимое признание заслуг перед другой страной. Всегда с теплотой в сердце буду вспоминать о "Зените", Санкт-Петербурге, России и всем, что связано с ними», — сказал Малком СЭ.

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    • Напомним, что Малком перешел в «Аль-Хиляль» за 60 млн. евро.

    Бразилец выступал за «Зенит» в 2019 году. В прошлом сезоне Малком провел 26 матчей в РПЛ и забил 23 гола.

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