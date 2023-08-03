Агент Кокорина: Александр вернулся в «Фиорентину» для того, чтобы закрепиться в ней

Агентзаявил, что игрок хочет закрепиться в

«Естественно, Александр вернулся в "Фиорентину" для того, чтобы закрепиться в ней, получить шанс себя проявить. Сейчас он в расположении "Фиорентины" и думает только о своем клубе. Я говорил, что у него есть предложения от команд и из‑за рубежа, и из российской Премьер‑лиги. Но сегодня Саша тренируется в "Фиорентине". Все мысли о том, чтобы остаться там и играть.

Довольны ли им во Флоренции? Это лучше у "Фиорентины" спросить», — приводит слова агента «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Кокорин отметился 13 голами за «Арис» и выиграл с командой чемпионат Кипра. Действующее соглашение форварда с «Фиорентиной» рассчитано до лета 2024 года.