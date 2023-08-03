Эракович: «Зенит» — один из сильнейших клубов России, с удовольствием принял предложение

Защитниквысказался о переходе в питерский клуб.

«Спасибо большое за презентацию, приятная и воодушевляющая церемония. "Зенит" — большой клуб, очень приятно быть сегодня здесь.

"Спартак"? Тут получается, что СМИ знают больше, чем я. Я об этом узнал, когда получил предложение от "Зенита". "Зенит" — один из сильнейших клубов России, я с удовольствием предложение принял.

Был приятно удивлен, что в первой игре вышел на поле. Расстроился, что травмировался коллега. Но это спорт. Я остался очень доволен матчем, уровнем игры и стадионом. Впечатления на самом высоком уровне.

Конкуренция нормальна для любого клуба. Чем она сильнее, тем сильнее команда и игра. Поговорили с тренером, на мне игра, а сколько буду играть — это будет решать тренерский штаб, это не моя работа», — приводит слова Эраковича «Спорт-Экспресс».