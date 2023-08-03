ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хабиб Нурмагомедов5 лучших борцов в истории легкого дивизиона UFC
  • 16:38
    • Хачанов снялся с турнира в Торонто, вместо него в основной сетке выступит Карацев
  • 14:14
    • Стало известно, почему Головин не смог доиграть матч с «Арсеналом»
  • 14:01
    • «Краснодар» может подписать защитника «Вальядолида»
  • 13:49
    • «ПСЖ» предлагал «Барселоне» взять Неймара в аренду
  • 13:36
    • Левников рассудит ЦСКА и «Локомотив», Амелин будет работать на матче «Зенит» — «Динамо»
    Все новости спорта

    Эракович: «Зенит» — один из сильнейших клубов России, с удовольствием принял предложение

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Защитник «Зенита» Страхиня Эракович высказался о переходе в питерский клуб.

    Страхиня Эракович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Страхиня Эракович

    «Спасибо большое за презентацию, приятная и воодушевляющая церемония. "Зенит" — большой клуб, очень приятно быть сегодня здесь.

    "Спартак"? Тут получается, что СМИ знают больше, чем я. Я об этом узнал, когда получил предложение от "Зенита". "Зенит" — один из сильнейших клубов России, я с удовольствием предложение принял.

    Был приятно удивлен, что в первой игре вышел на поле. Расстроился, что травмировался коллега. Но это спорт. Я остался очень доволен матчем, уровнем игры и стадионом. Впечатления на самом высоком уровне.

    Конкуренция нормальна для любого клуба. Чем она сильнее, тем сильнее команда и игра. Поговорили с тренером, на мне игра, а сколько буду играть — это будет решать тренерский штаб, это не моя работа», — приводит слова Эраковича «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Краснодар» переиграть «Пари НН»?
  • «Краснодар» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Даст ли мальтийской клуб бой сопернику?
  • «Динамо» Тбилиси — «Хамрун Спартанс» . Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Да будет голепад!
  • «Тирана» — «Бешикташ». Прогноз и ставки
  • 2.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.65
  • Экспресс дня 3 августа
  • Сегодня в 21:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Краснодар — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Динамо Тбилиси — Хамрун Спартанс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Тирана — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Арис — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Нефтчи — Железничар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Фейеноорд — ПСВ
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фриц — Маррей
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры