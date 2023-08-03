Хавбек «Брайтона» попал в сферу интересов клуба из Саудовской Арвии

Полузащитник «Брайтона»может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Sky Sports.

По данным источника, 21-летнего эквадорского футболиста хочет приобрести клуб из чемпионата Саудовской Аравии. Официального предложения пока не поступало, но саудовцы сообщили, сколько готовы заплатить за полузащитника.

Кроме того, «Челси» также заинтересован в приобретении Кайседо, но пока что между клубами нет активных переговоров.

В прошлом сезоне Кайседо провёл 43 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 75 миллионов евро.