Тэйлор об игре в одной команде с Месси: Это как сбывшаяся мечта

Полузащитникподелился эмоциями от игры в одной команде с нападающим

«Естественно, это как сбывшаяся мечта. Я всю жизнь наблюдал за его игрой на самом высоком уровне, а теперь играю с ним в одной команде — это просто безумие.

Каждый день смотришь на то, как он тренируется и играет, и стараешься учиться. Его умение принимать решения потрясает. Я не видел, чтобы он принимал ошибочные решения на тренировках или во время матчей. Так что ты просто хочешь постараться у него чему-то научиться.

Он подходит ко мне и объясняет, как я должен располагаться в тех или иных ситуациях», — сказал Тэйлор Sky Sports.

Напомним, что Месси уже успел сыграл 2 матча за «Интер Майами», в которых забил 3 гола и сделал голевую передачу.