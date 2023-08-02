«Наполи» — «Жирона»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Первый гол забили гости уже на 13-й минуте встречи. Точным ударом отличился нападающий «Жироны» Кристиан Стуани.
На 42-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Уверенно реализовал одиннадцатиметровый форвард «Наполи» Джованни Симеоне. На большее команд не хватило — 1:1.
Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
Наполи — Жирона 1:1
Голы: 0:1 Кристиан Стуани (13'), 1:1 Джованни Симеоне (42')
В следующем товарищеском матче «Наполи» встретится 6 августа с «Аугсбургом». «Жирона» сыграет в этот же день с «Лацио».