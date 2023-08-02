«Наполи» — «Жирона»: счет матча 1:1, обзор голов

не смог обыграть(1:1) в товарищеском матче.

Первый гол забили гости уже на 13-й минуте встречи. Точным ударом отличился нападающий «Жироны» Кристиан Стуани.

На 42-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Уверенно реализовал одиннадцатиметровый форвард «Наполи» Джованни Симеоне. На большее команд не хватило — 1:1.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Наполи — Жирона 1:1 Голы: 0:1 Кристиан Стуани (13'), 1:1 Джованни Симеоне (42')

В следующем товарищеском матче «Наполи» встретится 6 августа с «Аугсбургом». «Жирона» сыграет в этот же день с «Лацио».