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    Круговой: Малком сказал, что еще вернется в «Зенит»

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    Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал переход бразильского полузащитника Малкома в «Аль-Хиляль».

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    «После первой игры с "Нижним" (2:0) нам сказали, что он уже уезжает. Он не тренировался, не играл, поэтому попрощались с ним на базе после игры. Но Малком сказал, что он еще вернется, чтобы мы его через "коридор" пропустили.

    Может быть, на тренировку приедет. Я думаю, что он еще на домашнюю игру нашу сможет прийти. Как раз ближайший матч в Питере у нас именно с "Динамо". Хотя на эту встречу вряд ли получится у него приехать. Наверное, когда у Малкома будет свободное время, он приедет. Ему ведь еще нужно с болельщиками попрощаться — он обещал.

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    • У нас есть кем заменить любого игрока. Тем более мы не просто так тренируемся. Одни и те же игроки должны что ли выходить на поле? У нас еще есть те, кому поиграть.

    Ну уйдут эти игроки, и что? Конечно, мы не посыплемся. Есть люди, которые могут заменить ушедших или тех, кто может уйти. Они делают шаг вперед. Они же не делают шаг назад», — сказал Круговой «Известиям».

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