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    Гендиректор «Спартака»: Не можем позволить себе швыряться деньгами

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    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о проблемах, которые мешают клубу на трансферном рынке.

    Тео Бонгонда
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    Тео Бонгонда

    «К сожалению, действительно очень непросто по разным причинам. Есть разные факторы.

    Есть и политический фактор, который вмешивается — то, что, к сожалению, наша команда пока не участвует в еврокубках. И это тоже влияет на амбиции игроков.

    Достаточно высокая конкуренция на европейском рынке. И мы все-таки не можем себе позволить швыряться деньгами, как, может быть, кто-то там предполагает в Telegram-каналах. Мы стараемся считать деньги и работать разумно на рынке. Поэтому, конечно, непросто.

    Но мы очень стараемся отработать качественно. И если получится, надеюсь, еще постараемся усилиться.

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