Гендиректор «Спартака»: Не можем позволить себе швыряться деньгами

Генеральный директор «Спартака»рассказал о проблемах, которые мешают клубу на трансферном рынке.

«К сожалению, действительно очень непросто по разным причинам. Есть разные факторы.

Есть и политический фактор, который вмешивается — то, что, к сожалению, наша команда пока не участвует в еврокубках. И это тоже влияет на амбиции игроков.

Достаточно высокая конкуренция на европейском рынке. И мы все-таки не можем себе позволить швыряться деньгами, как, может быть, кто-то там предполагает в Telegram-каналах. Мы стараемся считать деньги и работать разумно на рынке. Поэтому, конечно, непросто.

Но мы очень стараемся отработать качественно. И если получится, надеюсь, еще постараемся усилиться.

Если почитать опять-таки комментарии любимых экспертов, то трансферная кампания провалена, потому что мы не смогли привезти 10 игроков к первому дню после выхода из отпуска. Но, слушайте, идет планомерная работа. Вчера, мне кажется, все видели: Бонгонда в неплохой форме. Это значит, у нас есть положительные результаты. Дальше посмотрим», — приводит слова Малышева «Спорт-Экспресс».