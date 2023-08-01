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    «Бавария» нацелилась на голкипера «Севильи»

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    «Бавария» рассчитывает приобрести у «Севильи» 32-летнего марокканского вратаря Яссина Буну, сообщает журналист Руди Галлети.

    Яссин Буну
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    Яссин Буну

    По информации источника, немецкий клуб готов заплатить за голкипера 13 миллионов евро. «Севилью» устраивает такой вариант, поскольку испанцам нужны деньги из-за финансовых проблем.

    Ранее появилась информация, что в подписании Буну также заинтересованы «ПСЖ» и «Аль-Наср».

    В минувшем сезоне вратарь провел за испанский клуб 36 матчей во всех турнирах, пропустил 60 мячей и семь матчей отыграл на ноль. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2025 года.

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