«Бавария» нацелилась на голкипера «Севильи»

«Бавария» рассчитывает приобрести у «Севильи» 32-летнего марокканского вратаря, сообщает журналист Руди Галлети.

По информации источника, немецкий клуб готов заплатить за голкипера 13 миллионов евро. «Севилью» устраивает такой вариант, поскольку испанцам нужны деньги из-за финансовых проблем.

Ранее появилась информация, что в подписании Буну также заинтересованы «ПСЖ» и «Аль-Наср».

В минувшем сезоне вратарь провел за испанский клуб 36 матчей во всех турнирах, пропустил 60 мячей и семь матчей отыграл на ноль. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2025 года.