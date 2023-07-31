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    Игнашевич: Наша цель — цепляться за каждое очко

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    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал о том, как настраивал команду перед матчем 2-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    «Армейкое прошлое? У меня не было времени вспоминать прошлое. Мы живем настоящим и будущим. Можно было много слов сказать перед такой игрой с таким соперником. Но это было лишним. Нужно было ребят успокаивать и направлять.

    Цели на сезон? Посмотрим, на что мы способны. Цель — цепляться за каждое очко. И задачу выиграть каждый матч никто с нас не снимал. Это цель, которую мы перед собой ставим внутри коллектива.

    Ранние замены? Замены были плановые. Мы знали маршрут "Спартака" из Краснодара, он был сложным. Мы летели бы иначе, если честно. Мы понимали, что будем свежее "Спартака", поэтому все замены были сделаны на освежение игры и по плану, — цитирует Игнашевича СЭ.

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    • Напомним, что "Балтика" проиграла два первых матча в РПЛ — "Сочи" (0:2) и "Спартаку" (1:2). Сейчас команда занимает 15-е место в турнирной таблице.

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