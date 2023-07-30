Смолов: Я вижу большие улучшения в игре «Динамо» и полон оптимизма

Нападающийоценил игру команды после ничьей с(3:3).

«Конечно, всегда тяжело играть в такую духоту, но это не может быть оправданием тому, что мы не довели до победы матч, который был в наших руках.

Готовились целенаправленно к "Крыльям", и первый тайм в нашем исполнении был хорош. Мы по делу вели 3:1, игра была в наших руках и ногах. К сожалению, потом полностью отдали инициативу, "Крылья" переломили ход матча, и мы не удержали победу.

Вижу большие улучшения в нашей игре и полон оптимизма. Просто тренировочный процесс нового тренерского штаба подразумевает достаточно большие физические нагрузки, и на фоне того, что было, нужно время на адаптацию. Думаю, уже по истечении небольшого времени будут улучшения, и мы сможем физически выдерживать весь матч так, как играли в первом тайме», — цитирует Смолова пресс-служба «Динамо».