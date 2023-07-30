Чалов о хет-трике в ворота «Ахмата»: Удача была на моей стороне

Нападающийпрокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура РПЛ против(3:2).

«Историческая игра? 100%. Такая неоднозначная игра. После удаления у соперника ведем 1:0, но в таких играх, тем более на выезде с "Ахматом", нельзя так просто отдавать инициативу.

Во втором тайме мы поймали свою игру и довели ее до победы.

Всегда у "Ахмата" тяжело играть. Мы прекрасно понимали, что они и вдесятером, и вдевятером сражались бы. Но сегодня все наши ребята молодцы, и эта награда благодаря им.

Я знаю, что Гиорги Шелия хорошо стоит пенальти, но удача была на моей стороне», — сказал Чалов «Матч ТВ».

Напомним, что форвард оформил хет-трик в матче с «Ахматом». Ранее сообщалось о том, что ЦСКА подаст протест на судейство в матче с грозненской командой.