Защитник «Балтики» перед матчем со «Спартаком»: Хотим доказать свою конкурентоспособность

Защитниквысказался о предстоящем матче РПЛ со

«Постараемся дать бой сопернику в предстоящем матче и набрать очки. Хотим доказать свою конкурентоспособность на уровне РПЛ. Сезон покажет, как мы выступим, но считаю, что остаться в Премьер-лиге нашей команде по силам. Надеюсь, покажем это уже в матче со "Спартаком".

Эмоции от встречи с бывшим клубом? Самые хорошие. Все знают, что это сильный соперник. Но в любом случае рад буду вернуться на знакомый стадион, поиграть в футбол в хорошей атмосфере», — сказал Пуцко «Известиям».

Напомним, что в прошлом матче «Балтика» обыграла «Крылья Советов» (3:2) в Самаре в рамках Кубка России. В 1-м туре РПЛ калининградцы уступили «Сочи» (0:2).