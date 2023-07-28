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    Защитник «Балтики» перед матчем со «Спартаком»: Хотим доказать свою конкурентоспособность

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    Защитник «Балтики» Александр Пуцко высказался о предстоящем матче РПЛ со «Спартаком».

    «Балтика»
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    «Балтика»

    «Постараемся дать бой сопернику в предстоящем матче и набрать очки. Хотим доказать свою конкурентоспособность на уровне РПЛ. Сезон покажет, как мы выступим, но считаю, что остаться в Премьер-лиге нашей команде по силам. Надеюсь, покажем это уже в матче со "Спартаком".

    Эмоции от встречи с бывшим клубом? Самые хорошие. Все знают, что это сильный соперник. Но в любом случае рад буду вернуться на знакомый стадион, поиграть в футбол в хорошей атмосфере», — сказал Пуцко «Известиям».

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    • Напомним, что в прошлом матче «Балтика» обыграла «Крылья Советов» (3:2) в Самаре в рамках Кубка России. В 1-м туре РПЛ калининградцы уступили «Сочи» (0:2).

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