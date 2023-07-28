ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Спартак»«Быков» подвел Сперцян. «Спартак» одержал солидную победу в Краснодаре
  • 20:57
    • УЕФА исключил «Ювентус» из еврокубков на один год
  • 20:01
    • Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бельгии, но первым стартовать будет Леклер
  • 16:24
    • Шнайдер уступила в полуфинале турнира в Гамбурге
  • 17:21
    • «РБ Лейпциг» продлил контракт с главным тренером
  • 15:35
    • Мажич ограничил медиаактивность российских арбитров
    Все новости спорта

    Яйссле возглавил «Аль-Ахли»

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Ахли Джидда
    «Аль-Ахли» назначил Маттиаса Яйссле на пост главного тренера.

    Маттиас Яйссле
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маттиас Яйссле

    По информации официального сайта клуба, стороны подписали трехлетнее соглашение, которое рассчитано до конца июня 2026 года.

    Ранее «Зальцбург» объявил об увольнении Маттиаса Яйссле с поста главного тренера. Австрийский клуб решил прекратить сотрудничество с 35-летним немцем после того, как стало известно, что он ведет переговоры с «Аль-Ахли».

    Напомним, писали, что «Аль-Ахли» может возглавить Станислав Черчесов, но позже появилось опровержение этой информации.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Акрон» продлить победную серию?
  • «Акрон» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Зенит» потеряет очки в матче с «Ростовом»?
  • «Ростов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Динамо» одержит первую победу в сезоне?
  • «Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.75
  • Экспресс дня 28 июля
  • Сегодня в 21:45
    •  3.90
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Урал — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Гейджи — Порье
  • Бокс
  • Послезавтра в 07:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Кроуфорд — Спенс
  • Бокс
  • Послезавтра в 07:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Перейра — Блахович
  • Бокс
  • Послезавтра в 06:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Перейра — Томпсон
  • Бокс
  • Послезавтра в 06:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Фергюсон — Грин
  • Бокс
  • Послезавтра в 05:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры