Яйссле возглавил «Аль-Ахли»

назначилна пост главного тренера.

По информации официального сайта клуба, стороны подписали трехлетнее соглашение, которое рассчитано до конца июня 2026 года.

Ранее «Зальцбург» объявил об увольнении Маттиаса Яйссле с поста главного тренера. Австрийский клуб решил прекратить сотрудничество с 35-летним немцем после того, как стало известно, что он ведет переговоры с «Аль-Ахли».

Напомним, писали, что «Аль-Ахли» может возглавить Станислав Черчесов, но позже появилось опровержение этой информации.