Бензема забил гол в дебютном матче за «Аль-Иттихад»

Саудовскийпобедил тунисскийв матче Клубного кубка арабских чемпионов по футболу со счетом 2:1.

Карим Бензема забил гол и сделал ассист в дебютном матче за «Аль-Иттихад». Француз поразил ворота клуба «Эсперанс» на 55-й минуте матча. Также форвард отметился ассистом в эпизоде в первым голом на 35-й минуте.

Напомним, что французский нападающий перешел в команду из Саудовской Аравии из мадридского «Реала». «Аль-Иттихад» является действующим чемпионом Саудовской Аравии.

В этом же матче дебютировал и Н’Голо Канте, который летом поменял «Челси» на саудовский клуб.