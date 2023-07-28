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    Бензема забил гол в дебютном матче за «Аль-Иттихад»

    Футбол Саудовская Про-Лига Реал Мадрид Аль-Иттихад Джидда
    Саудовский «Аль‑Иттихад» победил тунисский «Эсперанс» в матче Клубного кубка арабских чемпионов по футболу со счетом 2:1.

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    Карим Бензема забил гол и сделал ассист в дебютном матче за «Аль-Иттихад». Француз поразил ворота клуба «Эсперанс» на 55-й минуте матча. Также форвард отметился ассистом в эпизоде в первым голом на 35-й минуте.

    Напомним, что французский нападающий перешел в команду из Саудовской Аравии из мадридского «Реала». «Аль-Иттихад» является действующим чемпионом Саудовской Аравии.

    В этом же матче дебютировал и Н’Голо Канте, который летом поменял «Челси» на саудовский клуб.

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