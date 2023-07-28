Аршавин назвал трансфер Малкома в «Аль-Хиляль» рекламой российского рынка

Член правленияпрокомментировал уход экс-форварда сине-бело-голубыхиз Саудовской Аравии.

«Если бы уходил любой игрок, то это реклама рынка. Футболисты могут сюда приезжать, хорошо играть и их купят за хорошие деньги. Это стимул им и дополнительная привлекательность нам, то есть всем командам, когда мы приглашаем футболистов, тем более в нынешнее время», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

«Аль-Хиляль» объявил о переходе 26-летнего бразильца 26 июля. Малком подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт до 2027 года. Сообщалось, что «Зенит» получил за него 60 миллионов евро.