«Акрон» — «Арсенал»: счет матча 5:1, обзор голов

В матче третьего тура Первой лиги Россиив родных стенах разгромилсо счетом 5:1.

На голы Константина Савичева, Владислава Галкина, Абу-Саида Эльдаруева, Владимира Азарова и Андреса Понсе гости ответили точным ударом престижа в исполнении Артема Попова.

Футбол. Россия. ФНЛ Акрон — Арсенал Тула 5:1 Голы: 1:0 Константин Савичев (пенальти) (21'), 2:0 Galkin V. (30'), 3:0 Абу-Саид Эльдарушев (пенальти) (44'), 3:1 Артём Попов (46'), 4:1 Владимир Азаров (88'), 5:1 Андрес Понсе (90+2') Акрон: Сергей Волков, Andjelkovic N., Иван Чудин, Егор Данилкин, Dimoski B., Абу-Саид Эльдарушев, Galkin V., Антон Килин, Сергей Макаров, Евгений Песегов, Константин Савичев Арсенал Тула: Михаил Левашов, Кирилл Большаков, Илья Быковский, Момо Фанье Туре, Makarov A., Алекс Мацукатов, Ифеани Дэвид Ндука, Константин Нижегородов, Джонатан Окоронкво, Алексей Померко, Артём Попов Предупреждения: Алексей Померко (23'), Константин Савичев (25'), Евгений Песегов (33'), Илья Быковский (78')

Таким образом, «Акрон» смог набрать девять очков и занимает первое место в турнирной таблице. У «Арсенала» два пункта и тринадцатая строчка.