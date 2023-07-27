Карпин о бане новичков: Было желание выпустить на матч с «Рубином» академию, чтобы проиграли 0:10

Главный тренер «Ростова»высказался о том, что клубу запретили регистрировать новичков.

В матче Кубка России против «Рубина» (0:1), как и в игре РПЛ с «Факелом» (2:1) «Ростов» снова не смог задействовать новых игроков.

«Регистрация новичков? Новости есть, не заявили. А там уже как и что движется вопрос не ко мне, а к руководству.

Сегодня было желание выпустить академию, чтобы проиграли 0:10, тогда, возможно, РФС прежде всего обратит внимание.

Взаимодействие с ФИФА должно быть не у клубов, а у РФС, но я так понимаю, что всем по барабану, что происходит с этими банами.

Почему не рискнул? Нельзя по регламенту, нельзя, чтобы было больше пяти игроков, так скажем, не из первой заявки», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».