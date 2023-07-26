Капитан «Ливерпуля» подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии

Капитан «Ливерпуля»стал игроком саудовского, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Контракт 33-англичанина с ближневосточным клубом рассчитан на три года.

В ближайшее время клубы официально объявят о сделке.

По данным британских СМИ, «Аль-Иттифак» заплатит за Джордана 12 миллионов евро.

Хендерсон выступал за «Ливерпуль» с 2011 года. С тех пор он провел за «красных» 492 матча, забил 39 мячей, сделал 74 результативные передачи и выиграл вместе с клубом восемь трофеев, в том числе АПЛ и Лигу чемпионов.

Напомним, главным тренером «Аль-Иттифака» ранее стал еще один бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард.