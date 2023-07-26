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    Капитан «Ливерпуля» подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии

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    Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон стал игроком саудовского «Аль-Иттифака», сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Джордан Хендерсон
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    Джордан Хендерсон

    Контракт 33-англичанина с ближневосточным клубом рассчитан на три года.

    В ближайшее время клубы официально объявят о сделке.

    По данным британских СМИ, «Аль-Иттифак» заплатит за Джордана 12 миллионов евро.

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    • Хендерсон выступал за «Ливерпуль» с 2011 года. С тех пор он провел за «красных» 492 матча, забил 39 мячей, сделал 74 результативные передачи и выиграл вместе с клубом восемь трофеев, в том числе АПЛ и Лигу чемпионов.

    Напомним, главным тренером «Аль-Иттифака» ранее стал еще один бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

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