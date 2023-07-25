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    Карвалью рассказал о специфике работы Клоппа и Розе

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    Полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью, который этим летом перешел в «Лейпциг» на правах аренды, сравнил работу наставников обоих клубов — Юргена Клоппа и Марко Розе.

    Фабиу Карвалью и Юрген Клопп
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    Фабиу Карвалью и Юрген Клопп

    «(Марко Розе) сказал мне, что я буду играть "десятку", он знает, что мне нужно улучшить, и помогает мне каждый день.

    Сейчас мы в основном работаем над моей позицией, и он знает, что я хорошо владею мячом, поэтому мы работали без мяча — тем более что в "РБ Лейпциг" это очень важно для того, как мы играем и прессингуем, чтобы быстро вернуть мяч.

    Честно говоря, (с Клоппом) я почти не говорил. Он не давал мне никаких советов. Мне просто нужно было учиться по ходу дела. Я понимаю, что в любом случае должен повзрослеть как игрок и как личность», — сказал Карвалью Transfermarkt.

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    • Карвалью провел 13 матчей в прошлом сезоне АПЛ за «Ливерпуль» и забил 2 гола. В Кубке лиги полузащитник отличился одним забитым мячом в двух матчах.

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