Слуцкий рассчитывает получить медаль Первой лиги

Экс-тренер «Рубина»прокомментировал досрочный выход команды в РПЛ.

«На самом деле мне написали все ребята — поздравили. Сайманов, Яровинский и я собрали эту новую команду. Это большая история, игроки долго притирались.

Если спросить про мою внутреннюю эмоцию, то мне безусловно приятно, что "Рубин" вернулся и я тоже принял в этом участие. По регламенту я должен получить медаль, все-таки отработал 19 туров», — сказал Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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Напомним, что Слуцкий покинул казанский клуб в ноябре. После него с командой работали Юрий Уткульбаев и Рашид Рахимов.