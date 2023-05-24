«Реал» готов заплатить 40 млн фунтов за защитника «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля»попал в список трансферных целей мадридского

«Мадрид» ищет замену для Ферлана Менди, который, скорее всего, покинет команду этим летом. Француз больше не входит в планы главного тренера «Королевского клуба» Карло Анчелотти.

По информации Daily Mail, «Реал» готов заплатить за Робертсона 40 миллионов фунтов.

Контракт Робертсона с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне шотландец провел в чемпионате Англии 34 матча, в которых отметился 8 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал контракт с полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом.