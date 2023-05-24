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    «Реал» готов заплатить 40 млн фунтов за защитника «Ливерпуля»

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    Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон попал в список трансферных целей мадридского «Реала».

    Энди Робертсон
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    Энди Робертсон

    «Мадрид» ищет замену для Ферлана Менди, который, скорее всего, покинет команду этим летом. Француз больше не входит в планы главного тренера «Королевского клуба» Карло Анчелотти.

    По информации Daily Mail, «Реал» готов заплатить за Робертсона 40 миллионов фунтов.

    Контракт Робертсона с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне шотландец провел в чемпионате Англии 34 матча, в которых отметился 8 результативными передачами.

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