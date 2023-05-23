Месси — главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
Форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанн расположился на второй строчке, а нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе — на третьей.
Кандидаты на «Золотой мяч»
- 1. Лионель Месси («ПСЖ», остался на том же месте);
- 2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», остался на том же месте);
- 3. Килиан Мбаппе («ПСЖ», остался на том же месте);
- 4. Винисиус Жуниор («Реал», остался на том же месте);
- 5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», ранее — 7-й);
- 6. Виктор Осимхен («Наполи», остался на том же месте);
- 7. Карим Бензема («Реал», ранее — 5-й);
- 8. Хвича Кварацхелия («Наполи», остался на том же месте);
- 9. Роберт Левандовский («Барселона», остался на том же месте);
- 10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», ранее — 12-й);
- 11. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);
- 12. Бернарду Силва («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);
- 13. Лаутаро Мартинес («Интер», ранее — 20-й);
- 14. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», ранее — 10-й);
- 15. Джуд Беллингем («Боруссия», новичок в рейтинге);
- 16. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», ранее — 14-й);
- 17. Букайо Сака («Арсенал», ранее — 13-й);
- 18. Каземиро («Манчестер Юнайтед», ранее — 17-й);
- 19. Джек Грилиш («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);
- 20. Родриго Гоэс («Реал», ранее — 11-й).