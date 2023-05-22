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    «Ньюкасл» сыграл вничью с «Лестером» и впервые за 20 лет вышел в Лигу чемпионов

    «Ньюкасл» — «Лестер»: счет матча 0:0, обзор голов

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    В матче 37-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» и «Лестер» не смогли выявить сильнейшего.

    «Ньюкасл» — «Лестер»
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    «Ньюкасл» — «Лестер»

    Команды так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав мировую со счетом 0:0.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Лестер 0:0
    Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Фабиан Шёр, Свен Ботман, Дэниел Бёрн, Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс, Эллиот Андерсон (Джейкоб Мёрфи, 77'), Мигель Альмирон (Энтони Гордон, 88'), Каллум Уилсон (Аллан Сент-Максимен, 68'), Александер Исак Лестер: Джейми Варди (Харви Льюис Барнс, 63'), Келечи Ихеаначо (Джеймс Мэддисон, 46'), Люк Томас, Бубакари Сумаре, Юри Тилеманс, Вильфред Ндиди (Нампалис Менди, 89'), Тимоти Кастань, Ваут Фас, Джонни Эванс (Патсон Дака, 63'), Гарри Суттар, Даниэль Иверсен Предупреждения: Бруно Гимарайнс (8'), Александер Исак (27')

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне впервые за последние 20 лет. «Лестер» находится на 18-й строчке, заработав 31 очко.

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