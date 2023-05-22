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    В «Рубине» рассказали о будущем Дзагоева

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    Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов ответил на вопрос о возможном продлении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым.

    Алан Дзагоев
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    Алан Дзагоев

    «Сейчас у нас выходной, завтра приезжает главный тренер. Наверное, будем все эти моменты обсуждать. Мы во всех игроках заинтересованы. Главное — концепция главного тренера, как он будет смотреть. Я во всех заинтересован», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

    В сентябре 2022 года 32-летний полузащитник подписал контракт с «Рубином» до конца сезона. В текущем сезоне Дзагоев принял участие в 19 матчах за команду из Казани, в которых сумел отличиться 3 забитыми мячами.

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