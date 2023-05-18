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    «Ньюкасл» не оставил шансов «Брайтону»

    «Ньюкасл» — «Брайтон»: счет матча 4:1, обзор голов

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    В перенесенном матче 28-го тура АПЛ «Ньюкасл» со счетом 4:1 разгромил «Брайтон».

    Ден Берн
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    Ден Берн

    Дениз Ундав позволил «сорокам» выйти вперед. Он оформил автогол. Ден Берн удвоил перевес в счете, но Ундав сократил разрыв.

    Каллум Уилсон за минуту до конца основного времени сделал счет более комфортным для «сорок», а Бруно Гимарайнс довел дело до разгрома.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Брайтон энд Хоув Альбион 4:1
    Голы: 1:0 Дениз Ундав (автогол) (22'), 2:0 Дэниел Бёрн (45 + 5'), 2:1 Дениз Ундав (51'), 3:1 Каллум Уилсон (89'), 4:1 Бруно Гимарайнс (90 + 1') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер (Хавьер Манкильо, 90'), Фабиан Шёр, Свен Ботман, Дэниел Бёрн, Джозеф Уиллок (Эллиот Андерсон, 61'), Бруно Гимарайнс, Жоэлинтон (Мэтт Таргетт, 90'), Мигель Альмирон (Аллан Сент-Максимен, 90'), Каллум Уилсон, Александер Исак (Энтони Гордон, 90') Брайтон энд Хоув Альбион: Дэнни Уэлбек (Эван Фергюсон, 56'), Каору Митома, Дениз Ундав (Cameron Peupion, 84'), Facundo Valentin Buonanotte (Хулио Сесар Энсисо, 56'), Билли Гилмор (Алексис Мак Аллистер, 56'), Паскаль Гросс (Odeluga Offiah, 69'), Первис Эступинан, Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк, Мойсес Кайседо, Джейсон Стил Предупреждения: Бруно Гимарайнс (30'), Дениз Ундав (45 + 2'), Фабиан Шёр (45 + 3'), Паскаль Гросс (57'), Алексис Мак Аллистер (64'), Ян Паул ван Хекке (81')

    «Ньюкасл» набрал 69 очков и закрепился на 3-е месте в таблице, при этом у МЮ на игру меньше. «Брайтон» с 58 баллами идет 6-м.

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