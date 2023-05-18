Мане хочет остаться в «Баварии»

не намерен покидатьэтим летом, утверждает известный журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, ранее в этом месяце у Мане и его представителей состоялась встреча с руководством «Баварии». На ней игрок заверил, что хочет и дальше играть за мюнхенскую команду.

Как известно, ранее неоднократно сообщалось, что «Бавария» хочет избавить от сенегальца после инцидента, который случился в матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Вскоре после игры Садио ударил по лицу Лероя Сане. Перед этим между игроками произошла словесная перепалка на поле.

В текущем сезоне Мане провел в чемпионате Германии 24 матча, забил семь мячей и сделал пять результативных передач.

Напомним, до перехода в «Баварию» летом 2022 года Мане выступал за «Ливерпуль».