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    Мане хочет остаться в «Баварии»

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    Садио Мане не намерен покидать «Баварию» этим летом, утверждает известный журналист Фабрицио Романо.

    Садио Мане
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    Садио Мане

    По данным источника, ранее в этом месяце у Мане и его представителей состоялась встреча с руководством «Баварии». На ней игрок заверил, что хочет и дальше играть за мюнхенскую команду.

    Как известно, ранее неоднократно сообщалось, что «Бавария» хочет избавить от сенегальца после инцидента, который случился в матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Вскоре после игры Садио ударил по лицу Лероя Сане. Перед этим между игроками произошла словесная перепалка на поле.

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    • В текущем сезоне Мане провел в чемпионате Германии 24 матча, забил семь мячей и сделал пять результативных передач.

    Напомним, до перехода в «Баварию» летом 2022 года Мане выступал за «Ливерпуль».

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