Хави о чемпионстве «Барселоны»: Невероятное чувство

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал победу над «Эспаньолом» (4:2) в матче 34-го тура Ла Лиги, благодаря которой «сине-гранатовые» досрочно стали чемпионами Испании.

«Ощущения отличные. Работа выполнена хорошо. Она началась в июле, и десять месяцев мы трудились, шли на жертвы. Болельщики и клуб заслужили это. Благодаря этой работе мы добились стабильности и безопасности.

Мы обеспечили себе титул в великолепном матче. Мы были прекрасны. К концу команда расслабилась, а соперник проявил гордость.

Мы выиграли Ла Лигу в дерби, это необычно. Нам пришлось несладко, было много критики. Выполненную нами работу не ценят как следует. Но это "Барселона", и я знаю, как все устроено.

Мы хотим выиграть оставшиеся четыре матча. Мы уже достигли своей цели, и это было тяжело», — приводит слова Хави Marca.

Это 27 чемпионский титул в истории «Барселоны». Больше лишь у «Реала» — 35.