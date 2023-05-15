Хави о чемпионстве «Барселоны»: Невероятное чувство

«Ощущения отличные. Работа выполнена хорошо. Она началась в июле, и десять месяцев мы трудились, шли на жертвы. Болельщики и клуб заслужили это. Благодаря этой работе мы добились стабильности и безопасности.
Мы обеспечили себе титул в великолепном матче. Мы были прекрасны. К концу команда расслабилась, а соперник проявил гордость.
Мы выиграли Ла Лигу в дерби, это необычно. Нам пришлось несладко, было много критики. Выполненную нами работу не ценят как следует. Но это "Барселона", и я знаю, как все устроено.
Мы хотим выиграть оставшиеся четыре матча. Мы уже достигли своей цели, и это было тяжело», — приводит слова Хави Marca.
Это 27 чемпионский титул в истории «Барселоны». Больше лишь у «Реала» — 35.