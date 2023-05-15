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    Хави о чемпионстве «Барселоны»: Невероятное чувство

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    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Эспаньолом» (4:2) в матче 34-го тура Ла Лиги, благодаря которой «сине-гранатовые» досрочно стали чемпионами Испании.

    Хави
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    Хави

    «Ощущения отличные. Работа выполнена хорошо. Она началась в июле, и десять месяцев мы трудились, шли на жертвы. Болельщики и клуб заслужили это. Благодаря этой работе мы добились стабильности и безопасности.

    Мы обеспечили себе титул в великолепном матче. Мы были прекрасны. К концу команда расслабилась, а соперник проявил гордость.

    Мы выиграли Ла Лигу в дерби, это необычно. Нам пришлось несладко, было много критики. Выполненную нами работу не ценят как следует. Но это "Барселона", и я знаю, как все устроено.

    Мы хотим выиграть оставшиеся четыре матча. Мы уже достигли своей цели, и это было тяжело», — приводит слова Хави Marca.

    Это 27 чемпионский титул в истории «Барселоны». Больше лишь у «Реала» — 35.

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