«Уфа» может лишиться профессионального статуса

Шамиль Газизов Фото: globallookpress.com
По информации Sport24, на сегодняшнем заседании комиссии РФС по лицензированию клубов уфимский клуб не смог предоставить финансовые гарантии на сезон 2023/2024.
Срок окончательного решения отложили до 22 мая.
Если «Уфа» не сможет предоставить подтверждённый бюджет и финансовые гарантии на следующий сезон , то клуб лишится профессионального статуса.
Ранее сообщалось, что из-за серьезных финансовых проблем «Уфа» выставила на продажу клубный автобус.
«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги после 31 тура.