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    «Уфа» может лишиться профессионального статуса

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    «Уфа» в ближайшее время может лишиться профессионального статуса.

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    По информации Sport24, на сегодняшнем заседании комиссии РФС по лицензированию клубов уфимский клуб не смог предоставить финансовые гарантии на сезон 2023/2024.

    Срок окончательного решения отложили до 22 мая.

    Если «Уфа» не сможет предоставить подтверждённый бюджет и финансовые гарантии на следующий сезон , то клуб лишится профессионального статуса.

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    • Ранее сообщалось, что из-за серьезных финансовых проблем «Уфа» выставила на продажу клубный автобус.

    «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги после 31 тура.

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