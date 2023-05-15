«Уфа» может лишиться профессионального статуса

в ближайшее время может лишиться профессионального статуса.

По информации Sport24, на сегодняшнем заседании комиссии РФС по лицензированию клубов уфимский клуб не смог предоставить финансовые гарантии на сезон 2023/2024.

Срок окончательного решения отложили до 22 мая.

Если «Уфа» не сможет предоставить подтверждённый бюджет и финансовые гарантии на следующий сезон , то клуб лишится профессионального статуса.

Ранее сообщалось, что из-за серьезных финансовых проблем «Уфа» выставила на продажу клубный автобус.

«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги после 31 тура.