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    Мойес не покинет «Вест Хэм» после окончания нынешнего сезона

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    Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес продолжит работу в английском клубе еще как минимум один сезон. Об этом сообщает Sky Sports.

    Дэвид Мойес
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    Дэвид Мойес

    Ранее руководство «Вест Хэма» хотела сменить главного тренера летом 2023 года, но приняло решение оставить 60-летнего наставника как минимум еще на один сезон.

    Действующий контракт Мойеса с клубом заканчивается летом 2024 года. «Вест Хэм» боролся за выживание в английской Премьер-лиге, но в последнее время команда обезопасила себя от вылета, отставая от 18-й строчки на 6 баллов.

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    • Также, «Вест Хэм» выиграл первый полуфинальный матч Лиги конференций с «АЗ Алкмаром» (2:1). Вторая игра состоится 18 мая в 22:00 мск.

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