«Эспаньол» — «Барселона»: счет матча 2:4, обзор голов

обыграла(4:2) в матче 34-го тура испанской Примеры.

Гости забили три гола еще в первом тайме. Сначала на 11-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский реализовал выход один на один и вывел свою команду вперед.

На 20-й минуте защитник каталонской команды Алекс Бальде удвоил преимущество, а затем на 40-й минуте Роберт Левандовский сделал дубль — 3:0.

Во втором тайме «Барселона» продолжила забивать. 4-й гол гостей забил защитник каталонцев Жюль Кунде.

Игроки «Эспаньола» опомнились только на 73-й минуте встречи, забив 1-й гол своей команды. Отличился полузащитник Хавьер Пуадо.

Уже на 90+2-й минуте встречи нападающий «Эспаньола» Хоселу забил 2-й гол.

Футбол. Испания. Примера Эспаньол — Барселона 2:4 Голы: 0:1 Роберт Левандовски (11'), 0:2 Алекс Бальде (20'), 0:3 Роберт Левандовски (40'), 0:4 Жюль Кунде (53'), 1:4 Хавьер Пуадо (73'), 2:4 Хоселу (90 + 2') Эспаньол: Фернандо Пачеко, Оскар Хиль, Сесар Монтес, Серджи Гомес (Хавьер Пуадо, 46'), Леандро Кабрера, Бриан Оливан (Лука Колеошо, 84'), Николас Меламед Рибаудо (Эдуардо Экспозито, 87'), Серхи Дардер, Денис Суарес (Фернандо Калеро, 46'), Мартин Брайтвайт (Адрия Хинер, 55'), Хоселу Барселона: Гави (Ансумане Фати, 74'), Роберт Левандовски, Рафаэл Диас (Усман Дембеле, 62'), Педри (Франк Кессье, 90'), Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Алекс Бальде, Андреас Кристенсен (Маркос Алонсо, 74'), Рональд Араухо (Жорди Альба, 63'), Жюль Кунде, Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Жюль Кунде (2'), Серхи Дардер (39'), Гави (39'), Жорди Альба (82')

После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в турнирной таблице Примеры (85 очков). «Эспаньол» — на 19-й строчке (31).