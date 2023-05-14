Артета: Математически чемпионство еще возможно

Главный тренер «Арсенала»все еще верит в шансы на чемпионство. В 36-м туре АПЛ «канониры» проиграли «Брайтону» со счетом 0:3.

«Неделю назад я стоял здесь и чувствовал гордость, а сегодня мы должны извиниться за игру. Это было неприемлемо. Математически чемпионство еще возможно, но сегодня об этом невозможно думать. Нам нужно переварить результат и игру во втором тайме.

"Брайтон" был действительно хорош. Мы ожидали такую игру. В первом тайме мы знали, как они будут играть, но после пропущенного второго гола уже не знали, как отвечать.

Мы должны были играть более агрессивно. Они хорошо использовали пространство и наказали нас. Я всегда буду защищать своих игроков, поэтому виноват я. После такого поражения дома мы должны сначала проанализировать себя, прежде чем говорить о ком-то другом», — цитирует Артету BBC.

«Арсенал» уступает «Манчестер Сити» 5 очков за 2 тура до конца чемпионата. При этом у «горожан» есть игра в запасе.