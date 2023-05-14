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    Анчелотти: Нелегко подготовиться к матчам такого рода

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (1:0).

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Нелегко подготовиться к матчам такого рода. Первый тайм был не очень интенсивным, во втором мы заметно прибавили. Но команда серьезно отнеслась к делу на протяжении всей игры. Другого способа подготовиться к игре в среду с "Манчестер Сити" у нас нет. У нас хорошие ощущения от матча.

    С выходом Крооса и Модрича уровень игры вырос, с появлением Винисиуса также возросла интенсивность атак. Они были хороши, и именно поэтому я их и выпустил.

    Команда в порядке. Радует, что вернулся Менди, у которого была серьезная травма. Он провел хороший первый тайм. Думаю, к среде у нас будут готовы все футболисты.

    Милитао сегодня провел хороший матч, у него очень надежная пара с Начо. Эдер очень важен для нас, как был важен в противостоянии с Холандом и Рюдигер», — приводит слова Анчелотти Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После этой игры «Реал» поднялся на вторую строчку в таблице Ла Лиги — 71 очко. «Хетафе» с 34 очками идет на 18 месте.

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