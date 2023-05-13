Иванов: Внизу таблицы идет борьба хлеще, чем в верхушке, где уже все ясно

Президент екатеринбургскоговысказался относительно победы в матче против(2:1) в 27-м туре РПЛ.

«Сложный матч. Внизу таблицы идет борьба хлеще, чем в верхушке, где уже все ясно. Слава богу, выиграли после семиматчевой безвыигрышной серии. Ребята немного психологически подсели. Хорошо, что переломили себя и при равном счете пошли вперед и забили гол. Очень доволен победой, эта игры была нам очень нужна.

Будет легче психологически? Не знаю, смотря как будут играть наши соперники. Борьба продолжается, мы еще не решили никаких задач», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Победа позволила «Уралу» набрать 30 очков и закрепиться на одиннадцатом месте в турнирной таблице российского первенства. У «Оренбурга» 39 баллов и восьмая строчка.