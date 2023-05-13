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    Гончаренко: В раздевалке приподнятое настроение, мы давно не выигрывали и хотели это сделать

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    Наставник «Урала» Виктор Гончаренко высказался относительно победы в матче против «Оренбурга» (2:1) в 27-м туре РПЛ.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «В раздевалке приподнятое настроение, мы давно не выигрывали и хотели это сделать. Когда ты имеешь такую серию без побед, то это начинает очень сильно закрепощать, ты принимаешь неверные решения. Одно верно, что тут выигрываются матчи за счет характера и при не очень по качеству игре. Понятно, что сегодня у нас на первом месте был результат. Смогли переломить ход матча.

    Футбол всегда отдает тем людям, которые хорошо тренируются. Я имею в виду Юшина и Мамина, которые поначалу не попадали в состав, но в конце сезона вышли на первые роли», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

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    • Победа позволила «Уралу» набрать 30 очков и закрепиться на одиннадцатом месте в турнирной таблице российского первенства. У «Оренбурга» 39 баллов и восьмая строчка.

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