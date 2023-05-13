Гончаренко: В раздевалке приподнятое настроение, мы давно не выигрывали и хотели это сделать

Наставниквысказался относительно победы в матче против(2:1) в 27-м туре РПЛ.

«В раздевалке приподнятое настроение, мы давно не выигрывали и хотели это сделать. Когда ты имеешь такую серию без побед, то это начинает очень сильно закрепощать, ты принимаешь неверные решения. Одно верно, что тут выигрываются матчи за счет характера и при не очень по качеству игре. Понятно, что сегодня у нас на первом месте был результат. Смогли переломить ход матча.

Футбол всегда отдает тем людям, которые хорошо тренируются. Я имею в виду Юшина и Мамина, которые поначалу не попадали в состав, но в конце сезона вышли на первые роли», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Победа позволила «Уралу» набрать 30 очков и закрепиться на одиннадцатом месте в турнирной таблице российского первенства. У «Оренбурга» 39 баллов и восьмая строчка.