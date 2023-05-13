Личка: Разочарован нашей сегодняшней игрой

Главный тренервысказался относительно матча против(1:2) в 27-м туре российской Премьер-лиги.

«Первый тайм с нашей стороны был похож на игру с ЦСКА, где мы неплохо выходили с мячом на половину поля соперника, однако не хватало остроты в последней трети поля. У нас сегодня было много ситуаций, где можно было принять решение быстрее: принять, ударить, подать. Двух‑трех ударов по воротам нам не хватило. Если ты хочешь выигрывать — надо совершать удары. Может, мы и играли красиво в середине поля, но это не фигурное катание, где дают очки за красоту исполнения.

На второй тайм мы вышли с мыслями, что "Урал" будет нас бояться, а мы покажем спокойный футбол, но было наоборот, потому что у соперников сложная ситуация в турнирной таблице. Они показали большее желание, начали играть в атаку, Каштанов и Бикфалви сильно напрягали нашу оборону. После первого пропущенного гола мы начали играть быстрее, но по сегодняшнему матчу я недоволен нашей атакующей группой. Они не показали сегодня свой уровень, могли сделать больше.

Подытоживая, могу сказать, что разочарован нашей сегодняшней игрой», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Победа позволила «Уралу» набрать 30 очков и закрепиться на одиннадцатом месте в турнирной таблице российского первенства. У «Оренбурга» 39 баллов и восьмая строчка.