Григорян: Даже если «Зенит» будет пить неделю, минимум два «Краснодару» они все равно забьют

Бывший тренер клубов РПЛподелился мнением о предстоящем матче междув 27-м туре РПЛ.

«Не скрываю, в этом матче буду болеть за "Краснодар".

Даже если теоретически предположить, что "Зенит" будет пить неделю, все равно они забьют минимум два. Это объективно.

Попробую натянуть эти же два гола "Краснодару". Матч закончится со счетом 2:2», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, выиграв пятый титул подряд.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Зенит» — «Краснодар»

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 13 мая в Санкт-Петербурге, начало — в 16:30 мск.