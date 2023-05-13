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    Григорян: Даже если «Зенит» будет пить неделю, минимум два «Краснодару» они все равно забьют

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    Бывший тренер клубов РПЛ Александр Григорян поделился мнением о предстоящем матче между «Зенитом» и «Краснодаром» в 27-м туре РПЛ.

    Александр Григорян
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    Александр Григорян

    «Не скрываю, в этом матче буду болеть за "Краснодар".

    Даже если теоретически предположить, что "Зенит" будет пить неделю, все равно они забьют минимум два. Это объективно.

    Попробую натянуть эти же два гола "Краснодару". Матч закончится со счетом 2:2», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

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    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Зенит» — «Краснодар»

    Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 13 мая в Санкт-Петербурге, начало — в 16:30 мск.

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