Сборная России может провести товарищеский матч с Индонезией

Сборнаяможет встретиться с командойв рамках товарищеского матча.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Индонезии Дито Ариотеджо по итогам встреч с послом России Людмилой Воробьевой.

«Есть два мероприятия, на которые Россия хочет официально пригласить Индонезию. Также мы будем сотрудничать в спорте и киберспорте.

Мы бы хотели провести товарищеский матч между футбольными сборными России и Индонезии. Надеюсь, это случится», — сказал Ариотеджо, слова которого приводит пресс-служба министерства молодежи и спорта Индонезии.

Ранее стало известно, что сборная Ирака не будет проводить товарищеский матч с Россией в начале сентября.

Напомним, сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах.