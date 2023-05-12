Источник: Финал Кубка России могут перенести из «Лужников» при определенных обстоятельствах

Российский футбольный союз (РФС) на данный момент не рассматривает вопрос переноса финала Кубка России из «Лужников», но может это сделать при определённых обстоятельствах, сообщает «Матч ТВ».

РФС на сегодняшний день не располагает информацией о невозможности стадионом принять финальный матч.

При этом РФС, мэрию Москвы и руководство «Лужников» не устраивает ситуация с ограничением со стороны МВД максимальной вместимости арены в 15 000 зрителей.

«Решение о переносе финала Кубка России может быть принято в том случае, если "Лужники" не смогут обеспечить компенсационные мероприятия, которые позволят провести решающий матч турнира на должном уровне», — добавил источник издания.

Финал Кубка России запланирован на 11 июня. В решающем матче ЦСКА сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Урал».