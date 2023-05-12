Источник: Финал Кубка России могут перенести из «Лужников» при определенных обстоятельствах

«Лужники» Фото: globallookpress.com
РФС на сегодняшний день не располагает информацией о невозможности стадионом принять финальный матч.
При этом РФС, мэрию Москвы и руководство «Лужников» не устраивает ситуация с ограничением со стороны МВД максимальной вместимости арены в 15 000 зрителей.
«Решение о переносе финала Кубка России может быть принято в том случае, если "Лужники" не смогут обеспечить компенсационные мероприятия, которые позволят провести решающий матч турнира на должном уровне», — добавил источник издания.
Финал Кубка России запланирован на 11 июня. В решающем матче ЦСКА сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Урал».