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    Источник: Финал Кубка России могут перенести из «Лужников» при определенных обстоятельствах

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    Российский футбольный союз (РФС) на данный момент не рассматривает вопрос переноса финала Кубка России из «Лужников», но может это сделать при определённых обстоятельствах, сообщает «Матч ТВ».

    «Лужники»
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    «Лужники»

    РФС на сегодняшний день не располагает информацией о невозможности стадионом принять финальный матч.

    При этом РФС, мэрию Москвы и руководство «Лужников» не устраивает ситуация с ограничением со стороны МВД максимальной вместимости арены в 15 000 зрителей.

    «Решение о переносе финала Кубка России может быть принято в том случае, если "Лужники" не смогут обеспечить компенсационные мероприятия, которые позволят провести решающий матч турнира на должном уровне», — добавил источник издания.

    Финал Кубка России запланирован на 11 июня. В решающем матче ЦСКА сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Урал».

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