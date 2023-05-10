Бускетс может перейти в команду Роналду

Сразу три клуба из Саудовской Аравии хотят подписать капитана «Барселоны»

В среду, 10 мая, Бускетс объявил об уходе из «Барсы» по окончании сезона.

По информации Mundo Deportivo, в переходе 34-летего футболиста заинтересованы «Аль-Шабаб», «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср», за который с декабря 2022 года выступает Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов предложить Бускетсу контракт только ради того, чтобы подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

Также неоднократно появлялась информация о том, что Бускетс может продолжить карьеру в клубе МЛС «Интер Майами».