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    Бускетс может перейти в команду Роналду

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    Сразу три клуба из Саудовской Аравии хотят подписать капитана «Барселоны» Серджи Бускетса.

    Серджи Бускетс
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    Серджи Бускетс

    В среду, 10 мая, Бускетс объявил об уходе из «Барсы» по окончании сезона.

    По информации Mundo Deportivo, в переходе 34-летего футболиста заинтересованы «Аль-Шабаб», «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср», за который с декабря 2022 года выступает Криштиану Роналду.

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    • Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов предложить Бускетсу контракт только ради того, чтобы подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

    Также неоднократно появлялась информация о том, что Бускетс может продолжить карьеру в клубе МЛС «Интер Майами».

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