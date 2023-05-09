Личка рассказал, почему отказался возглавить «Краснодар»

Главный тренер «Оренбурга»рассказал о своих профессиональных амбициях.

«У меня есть свои амбиции. Когда делаешь свою работу хорошо, есть возможность сделать следующий шаг в карьере.

Так получилось зимой, когда была возможность возглавить "Краснодар". Но я сказал, что хотел бы доработать минимум год в "Оренбурге" и потом посмотреть, что будет.

Сейчас у меня нет других предложений», — приводит слова чешского специалиста «Спорт-Экспресс».

Личка возглавляет «Оренбург» с 2020 года. В текущем чемпионате России команда занимает восьмое место после 26 туров.