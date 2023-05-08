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    Семин: Победа «Зенита» — проблема других команд

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    Известный тренер Юрий Семин прокомментировал досрочную победу «Зенита» в чемпионате России.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    В минувшее воскресенье «Зенит» выиграл на своем поле у «Спартака» (3:2). Питерский клуб стал чемпионом пятый раз подряд.

    «Можно ли будет конкурировать с "Зенитом" в ближайшие несколько лет? Почему нет? Все обязаны конкурировать. Это ЦСКА, "Динамо", "Локомотив", "Краснодар", "Спартак".

    "Зенит" — молодец, их нужно поздравить, видимо, все структуры клуба работают лучше, чем у других, поэтому они чемпионы. Лучше работает [главный тренер "Зенита"] Сергей Семак, у них лучший подбор игроков.

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    • Победа "Зенита" — проблема других команд, почему они не могут составить конкуренцию? Они должны разобраться в себе.

    Пятое подряд чемпионство "Зенита" говорит о том, что они работают лучше, чем все остальные», — приводит слова Семина ТАСС.

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