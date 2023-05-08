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    «Оренбург» выкупит Мансилью у «Расинга»

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    «Оренбург» решил выкупить полузащитника Брайана Мансилью у аргентинского «Расинга». Об этом сообщил президент уральского клуба Василий Еремякин.

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    Мансилья перешел в «Оренбург» из «Расинга» летом 2022 года на правах аренды.

    «Признаю, что мы работаем над выкупом Мансильи. Но говорить точно об этом можно будет, когда будут окончательно подписаны все документы. Как сделка свершится — объявим официально.

    О сумме выкупа и сроке контракта пока рано говорить», — приводит слова Еремякина «Матч ТВ».

    Мансилья провел за «Оренбург» 19 матчей и забил три гола.

    Ранее стало известно, что «Оренбург» планирует выкупить у «Спартака» права на нападающего Степана Оганесяна.

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