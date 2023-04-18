«Оренбург» готов продать лидеров команды

Президент «Оренбурга»признался, что готов рассмотреть предложения по лучшим игрокам команды.

«У нас нет проблемы удержать южноамериканских игроков. Нам удалось достаточно быстро адаптировать их — с июля по август они появились в клубе и уже в сентябре были полностью адаптированы к команде, к требованиям тренера, к линии игры, которую проповедует "Оренбург".

Мы занимаем такую позицию: если будет приемлемое для клуба с коммерческой точки зрения предложение, станем рассматривать.

Это касается всех игроков, в том числе южноамериканцев», — приводит слова Еремякина ТАСС.

Ранее сообщалось, что в переходе аргентинского полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры заинтересованы «Зенит» и венгерский «Ференцварош».

«Оренбург» занимает восьмое место в таблице РПЛ после 23 туров.