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    «Оренбург» готов продать лидеров команды

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    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин признался, что готов рассмотреть предложения по лучшим игрокам команды.

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    «У нас нет проблемы удержать южноамериканских игроков. Нам удалось достаточно быстро адаптировать их — с июля по август они появились в клубе и уже в сентябре были полностью адаптированы к команде, к требованиям тренера, к линии игры, которую проповедует "Оренбург".

    Мы занимаем такую позицию: если будет приемлемое для клуба с коммерческой точки зрения предложение, станем рассматривать.

    Это касается всех игроков, в том числе южноамериканцев», — приводит слова Еремякина ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в переходе аргентинского полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры заинтересованы «Зенит» и венгерский «Ференцварош».

    «Оренбург» занимает восьмое место в таблице РПЛ после 23 туров.

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