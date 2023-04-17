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    Аргентинец из «Оренбурга» может перейти в «Ференцварош» Черчесова

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    Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера может продолжить карьеру в чемпионате Венгрии.

    Лукас Вера
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    Лукас Вера

    По информации «Матч ТВ», предметный интерес к аргентинцу проявляет «Ференцварош».

    Венгерский клуб уже связывался с представителями футболиста по поводу возможного перехода в летнее трансферное окно.

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    • Отмечается, что Вера нравится лично главному тренеру «Ференцвароша» Станиславу Черчесову.

    «Оренбург» также нацелен на трансфер футболиста скорее в один из зарубежных клубов, а не в команду РПЛ.

    Ранее сообщалось, что Вера попал в список трансферных целей «Зенита».

    Transfermrkt оценивает стоимость 25-летнего аргентинца в 2,5 миллиона евро.

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