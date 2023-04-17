Аргентинец из «Оренбурга» может перейти в «Ференцварош» Черчесова

Лукас Вера Фото: fcorenburg.ru
По информации «Матч ТВ», предметный интерес к аргентинцу проявляет «Ференцварош».
Венгерский клуб уже связывался с представителями футболиста по поводу возможного перехода в летнее трансферное окно.
Отмечается, что Вера нравится лично главному тренеру «Ференцвароша» Станиславу Черчесову.
«Оренбург» также нацелен на трансфер футболиста скорее в один из зарубежных клубов, а не в команду РПЛ.
Ранее сообщалось, что Вера попал в список трансферных целей «Зенита».
Transfermrkt оценивает стоимость 25-летнего аргентинца в 2,5 миллиона евро.