Аргентинец из «Оренбурга» может перейти в «Ференцварош» Черчесова

Полузащитник «Оренбурга»может продолжить карьеру в чемпионате Венгрии.

По информации «Матч ТВ», предметный интерес к аргентинцу проявляет «Ференцварош».

Венгерский клуб уже связывался с представителями футболиста по поводу возможного перехода в летнее трансферное окно.

Отмечается, что Вера нравится лично главному тренеру «Ференцвароша» Станиславу Черчесову.

«Оренбург» также нацелен на трансфер футболиста скорее в один из зарубежных клубов, а не в команду РПЛ.

Ранее сообщалось, что Вера попал в список трансферных целей «Зенита».

Transfermrkt оценивает стоимость 25-летнего аргентинца в 2,5 миллиона евро.