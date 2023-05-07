«Пари НН» — «Урал»: счет матча 0:0, обзор

В матче 26-го тура российской Премьер-лигисыграли вничью.

Команды из Нижнего Новгорода и Екатеринбурга не смогли распечатать ворота друг друга.

Футбол. Россия. Премьер-лига Пари НН — Урал 0:0 Пари НН: Артур Нигматуллин, Лукас Масоэро, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Дмитрий Стоцкий, Денис Глушаков, Никита Каккоев, Ярослав Михайлов, Иброхимхалил Юлдошев, Эдгар Севикян, Тимур Сулейманов Урал: Илья Помазун, Алексей Мамин, Мингиян Бевеев, Силвие Бегич, Лео Гогличидз, Лазар Ранджелович, Даниэль Мишкич, Эрик Бикфалви, Cisse I., Андрей Егорычев, Алексей Каштанов Предупреждения: Ярослав Михайлов (23'), Силвие Бегич (45+2'), Мингиян Бевеев (88')

Календарь и таблица РПЛ

«Пари НН» набрал 23 очка и остался на четырнадцатом месте в турнирной таблице российского первенства. У «Урала» теперь 27 пунктов и одиннадцатая строчка.