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    «Пари НН» и «Урал» поделили очки

    «Пари НН» — «Урал»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче 26-го тура российской Премьер-лиги «Пари НН» и «Урал» сыграли вничью.

    «Урал»
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    «Урал»

    Команды из Нижнего Новгорода и Екатеринбурга не смогли распечатать ворота друг друга.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — Урал 0:0
    Пари НН: Артур Нигматуллин, Лукас Масоэро, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Дмитрий Стоцкий, Денис Глушаков, Никита Каккоев, Ярослав Михайлов, Иброхимхалил Юлдошев, Эдгар Севикян, Тимур Сулейманов Урал: Илья Помазун, Алексей Мамин, Мингиян Бевеев, Силвие Бегич, Лео Гогличидз, Лазар Ранджелович, Даниэль Мишкич, Эрик Бикфалви, Cisse I., Андрей Егорычев, Алексей Каштанов Предупреждения: Ярослав Михайлов (23'), Силвие Бегич (45+2'), Мингиян Бевеев (88')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Пари НН» набрал 23 очка и остался на четырнадцатом месте в турнирной таблице российского первенства. У «Урала» теперь 27 пунктов и одиннадцатая строчка.

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