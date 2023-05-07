Лукаку о победе «Интера»: Мы выходим на новый уровень

Форвардоценил игру команды в матче 34-го тура Серии А с(2:0).

«Я очень доволен игрой всей команды, мы выходим на новый уровень. Нам просто нужно продолжать в том же духе, это самое главное. Мы знаем свое положение и должны использовать каждую возможность.

Сегодня мы также увидели нашу зрелость, благодаря которой довели игру до победы. С завтрашнего дня начинаем готовиться к матчу с "Миланом".

"Интер" — это самое главное сейчас. Все, на чем мне нужно сосредоточиться — это помощь команде», — цитирует Лукаку Football Italia.

Лукаку стал автором второго гола в матче с «Ромой». В нынешнем сезоне форвард провел 21 матч в Серии А, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.