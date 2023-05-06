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    «Интер» в гостях обыграл «Рому»

    «Рома» — «Интер»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Интер» одержал победу над «Ромой» (2:0) в матче 34-го тура Серии А.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    Первый гол забили на 33-й минуте встречи. Защитник «Интера» Федерико Димарко вогнал мяч в правый угол ворот.

    На 74-й минуте форвард «Интера» Ромелу Лукаку получил мяч на углу штрафной и совершил голевой удар.

    Серия А.
    «Рома» — «Интер» 0:2
    Голы: 0:1 — 33 Димарко, 0:2 — 74 Лукаку«Рома»: Руй Патрисиу, Манчини, Рожер, Кристанте, Спинаццола, Залевски (Миссори, 90), Матич (Тахирович, 90), Пеллегрини, Камара (Пизилли, 90), Бове (Дибала, 72), Белотти (Абрахам, 75)«Интер»: Онана, Думфрис (Белланова, 60), Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко (де Врей, 71), Брозович, Чалханоглу (Мхитарян, 71), Барелла (Гальярдини, 82), Корреа (Мартинес, 60), ЛукакуПредупреждения: Манчини (27), Пеллегрини (58), Мартинес (65), Спинаццола (77), Гальярдини (84)

    После этого матча «Интер» занимает 4-е место в Серии А (63 очка). «Рома» — на 7-й позиции (58).

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