«Рома» — «Интер»: счет матча 0:2, обзор голов

одержал победу над(2:0) в матче 34-го тура Серии А.

Первый гол забили на 33-й минуте встречи. Защитник «Интера» Федерико Димарко вогнал мяч в правый угол ворот.

На 74-й минуте форвард «Интера» Ромелу Лукаку получил мяч на углу штрафной и совершил голевой удар.

Серия А. «Рома» — «Интер» 0:2 Голы: 0:1 — 33 Димарко, 0:2 — 74 Лукаку«Рома»: Руй Патрисиу, Манчини, Рожер, Кристанте, Спинаццола, Залевски (Миссори, 90), Матич (Тахирович, 90), Пеллегрини, Камара (Пизилли, 90), Бове (Дибала, 72), Белотти (Абрахам, 75)«Интер»: Онана, Думфрис (Белланова, 60), Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко (де Врей, 71), Брозович, Чалханоглу (Мхитарян, 71), Барелла (Гальярдини, 82), Корреа (Мартинес, 60), ЛукакуПредупреждения: Манчини (27), Пеллегрини (58), Мартинес (65), Спинаццола (77), Гальярдини (84)

После этого матча «Интер» занимает 4-е место в Серии А (63 очка). «Рома» — на 7-й позиции (58).