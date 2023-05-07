Леау рискует не сыграть в первом полуфинале ЛЧ

В матче 34-го тура Серии А «Милан» победил «Лацио» со счетом 2:0.

На десятой минуте встречи повреждение в составе миланцев получил португальский вингер Рафаэл Леау. Он сразу был заменен и покинул поле.

По предварительной информации и сообщениям различных источников, Леау получил повреждение приводящей мышцы бедра.

«Он улыбался и чувствовал себя хорошо, надеюсь, завтра он придет на тренировочную площадку в хорошем самочувствии. Я доверяю ему. Он остановился, потому что что-то почувствовал, надеюсь, он вовремя остановился, посмотрим завтра. Надеюсь, ничего серьезного, и он сыграет в среду», — сказал главный тренер «Милана» Стефано Пиоли Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

В среду, 10 мая, «россонери» встретятся с «Интером» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.